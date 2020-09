Linsencurry mit Fisch

Die Currypaste ohne Fett anrösten, danach Zwiebelwürfel, Knoblauch (optional) und Linsen zugeben. In feine Würfel geschnittene Chilischote untermischen (ohne Kerne: mild, mit Kernen: scharf), anschließend die Curryblätter. Kurz nochmal rösten, dann mit Gemüsebrühe und einem Schuss Kokosmilch ablöschen. Ohne Deckel für etwa zehn Minuten leise köcheln lassen. Hin und wieder rühren, um ein Anbrennen zu vermeiden. Bei Bedarf immer wieder etwas Gemüsebrühe zugeben.



Für den Kichererbsenteig das Kichererbsenmehl mit je einem Teelöffel Kurkuma und Kreuzkümmel sowie einer Messerspitze Chili in ein hohes Gefäß geben. Langsam das eiskalte Mineralwasser mit einem Pürierstab einmixen, bis ein zäher, klebriger Teig entsteht. Den Fisch in fingerdicke Streifen schneiden. Nun das Zitronengras mit einem Messerrücken abklopfen und den Fisch darum wickeln oder aufspießen. Anschließend mit Salz und Pfeffer würzen, danach im Kichererbsenmehl wenden. Die Fischspieße nun in den Backteig tunken und in 180 Grad Celsius heißem Fett ausbacken (Fritteuse oder kleiner Topf mit Öl oder Fett). Auf Küchenpapier abtropfen lassen.