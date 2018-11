Fehlendes Fettgewebe - Lipodystrophie

Patienten mit einer Lipodystrophie fehlt das Unterhautfettgewebe in den betroffenen Arealen. Dadurch treten an diesen Stellen die Muskulatur und die Blutgefäße stark hervor. Zu den weiteren möglichen Symptomen gehören ein unstillbarer Hunger, eine Fettleber bei Normalgewicht und braune bis graue Hautverfärbungen an Achsel- und Gelenkhöhlen (Acanthosis nigricans). Außerdem kann eine Fettverteilungsstörung auftreten. Diese äußert sich z.B. durch übermäßige Fettansammlung im Gesicht und/oder Nacken.