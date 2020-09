Liposuktion bei Lipödem

Das Lipödem ist eine chronische, fortschreitende Fettverteilungsstörung, die fast ausschließlich Frauen betrifft. Das Fettgewebe in der unteren Körperhälfte vermehrt sich dabei auf krankhafte Weise. Insbesondere Beine und Po sind betroffen. Je nach Stadium bilden sich kleine oder größere Knoten, es kommt zu Wassereinlagerungen (Ödeme) sowie Druck-, Berührungs- und Spontanschmerzen. In seltenen Fällen sind auch die Arme von einem Lipödem betroffen. Die Betroffenen leiden in vielerlei Hinsicht - körperlich und psychisch.