Lippen-Kiefer-Gaumenspalte

Am Universitätsklinikum Frankfurt am Main werden die Spalten in nur einem Schritt im Alter von sechs Monaten operiert. Die OP dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Frankfurter Ärzte sehen in dieser Methode vor allem einen Vorteil: eine geringere psychische Belastung, da durch die kurzen OP-Zeiten ein Krankenhausaufenthalt von maximal fünf statt sonst zehn Tagen nötig ist.