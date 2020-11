Löffelragout mit Krensauce und Grünkohlpflanzerl

Gekochte, geschälte und in ganz feine Streifen geschnittene rote Bete in heißem Öl kurz kross ausbacken. Zwiebeln in heißem Öl glasig angehen lassen, mit Mehl stäuben, mit kalter Milch angießen, glattrühren, mit etwas Gemüsebrühe auffüllen, leicht köcheln lassen.



Würfel von Schweineoberschale in heißem Öl leicht rundum anbraten, zur Sauce geben, Würfel von Staudensellerie zufügen, Karottenwürfel mit unterziehen, leicht aufkochen lassen, geriebenen Meerrettich einrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.



Kartoffeln kochen, abschütten, gut ausdämpfen lassen, schälen, durch die Kartoffelpresse drücken, mit gehacktem Grünkohl, angeschwitzten Zwiebelwürfeln gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Kleine Pflanzerl formen, in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb ausbraten.



Löffelragout in tiefem Teller anrichten, Pflanzerl daraufsetzen, mit krossen rote Betestreifen bestreuen.