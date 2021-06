Die unterschiedlichen Verlaufsformen und die vielen verschiedenen Symptome, die bei den Patienten im Vordergrund stehen, erschweren es den behandelnden Ärzt*innen, sie einem klar abgegrenzten Krankheitsbild zuzuordnen. So wird der Begriff "Long Covid" zu einem Sammelbegriff für Beschwerden, die auch bereits vor der Corona Pandemie im Rahmen anderer Erkrankungen aufgetreten sind. Und obwohl die verschiedenen Symptome von Long Covid von Forschern aus aller Welt inzwischen in Studien untersucht werden, fehlt bis heute eine eindeutige Erklärung für die auslösenden Ursachen im Körper.



Als gesichert gilt: SARS-CoV-2 dringt über spezielle Rezeptoren, die so genannten ACE 2 Rezeptoren, in den Körper ein, die in vielen Organsystemen vorhanden sind. Daher deutet vieles darauf hin, dass es sich bei Covid-19 um eine so genannte „Multi-Organ-Erkrankung" handelt. Ob die Spätfolgen allerdings durch das Virus selbst oder durch die Reaktion des Immunsystems verursacht werden, konnte nach wie vor wissenschaftlich noch nicht sicher geklärt werden.