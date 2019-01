Lungenemphysem

Bei diesem Verfahren besteht das Ziel darin, die überblähten Bereiche der Lunge zu reduzieren, um so eine verbesserte Atemfähigkeit zu erreichen. Momentan werden in Deutschland drei verschiedene Behandlungsarten zur endoskopischen Lungenvolumenreduktion angeboten: Ein Verfahren erfolgt durch Ventile, die mit einem Katheter am überblähten Lungenteil eingesetzt werden. Durch diese Ventile kann die Luft zwar entweichen, jedoch nicht mehr einströmen. Das Ventil blockiert den Atemweg zum erkrankten Lungenabschnitt, sodass sich der gesunde Bereich ausbreiten kann. Allerdings erfüllt nur eine kleine Gruppe aller Emphysem-Patienten die Voraussetzungen für dieses Ventil-Verfahren, da die Methode nur dann funktionieren kann, wenn der behandelte Lungenlappen dicht ist und keine sogenannte Kollateralventilation auftritt.