Lungenfachärzte ordnen zur Diagnosestellung meist bildgebende Verfahren, also eine Computertomografie oder Röntgenbilder, an. Anhand dieser Bilder kann man erkennen, wie viel vernarbtes Gewebe sich bereits in der Lunge befindet. Schon beim Abhören können Ärzte auch in einem relativ frühen Stadium ein markantes Geräusch hören, das sogenannte Knisterrasseln (Vergleich mit dem Geräusch eines Klettverschlusses, der geöffnet wird), das ebenso auf eine Lungenfibrose schließen lässt.