Lungenhochdruck

Der Blutkreislauf des Menschen ist zweigeteilt. Im großen Kreislauf fließt das sauerstoffreiche Blut von der linken Herzhälfte durch den Körper und versorgt die Organe mit Sauerstoff. Im kleinen Kreislauf pumpt die rechte Herzhälfte das sauerstoffarme Blut in die Lunge, wo es wieder mit Sauerstoff angereichert wird. Von dort fließt es zurück in das linke Herz. Im Lungenkreislauf ist der Druck normalerweise viel kleiner als im großen Blutkreislauf. In Ruhe liegt er bei etwa 15 mm Hg. Bei einem Bluthochdruck im Lungenkreislauf liegt der mittlere Druck in den Lungenarterien in Ruhe bei 25 mm Hg und mehr. Bei einem dauerhaft erhöhten Druck kommt es zu einer Überlastung des Herzens und als Folge zu einer Herzschwäche, einer so genannten Herzinsuffizienz.