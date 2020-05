Lungentraining zu Hause

Bewusste Atemübungen, zum Beispiel beim Stretching, Yoga oder Gymnastik, können helfen, die Lungenfunktion zu steigern. Viele Menschen neigen in Stresssituationen zur "Flachatmung", das heißt, sie atmen nur in den Brustkorb und nicht bis in den Bauch. Mit den Atemübungen kann man dem entgegenwirken. urch tiefere Atmung wird das Zwerchfell und damit auch die Lungenaktivität wesentlich mehr aktiviert. Wichtig ist, dass man sein Trainingslevel langsam steigert, um die Lunge nicht zu stark zu beanspruchen.