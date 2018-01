Männer und Gesundheit

Dr. Christoph Specht rät Männern abzuwägen, ob man sich einem PSA-Test unterziehen möchte oder nicht: „Neben der möglicherweise hohen psychischen Belastung ist die große Gefahr, dass einem erhöhten PSA-Wert kontraproduktiver Aktionismus folgt, dass also zu früh und zu oft operiert wird.“ Prostatakarzinome seien in der Regel langsam wachsende Krebsarten, die man in vielen Fällen besser erst beobachtet und nicht gleich operiere, so Specht. Schließlich stellten Operationen an sich auch ein Risiko dar. Auf die Spitze getrieben: „Einen 80-jährigen Mann an der Prostata zu operieren kann eher schaden. Viele Männer sterben mit dem Prostatakrebs, nicht am Krebs selbst.“