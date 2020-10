Männerherzen werden eher krank. Kardiologischen Diagnosen betreffen derzeit zu 57,8 Prozent Männer und zu 42,2 Prozent Frauen. Allerdings: Es sterben rund acht Prozent mehr Frauen als Männer daran. Das führen Experten am ehesten auf unterschiedliche Risikokonstellationen zurück.



Frauenherzen werden vor allem durch einen Diabetes mellitus oder Bluthochdruck in Mitleidenschaft gezogen, das dauert aber einige Zeit, mitunter Jahre, bis die sich gefährlich entwickeln. Bei Männern dominieren bei den schädlichen Einflüssen eher das Rauchen und hohe Cholesterinwerte. Diese beiden Faktoren greifen das Herz schneller an, führen aber (auch über andere Erkrankungen wie Lungenkrebs zum Beispiel) häufig zum vorzeitigen Tod. Das heißt, viele Männer erleben ihre Herzerkrankung gar nicht mehr, die Frauen dagegen schon, was sich in der Sterbestatistik niederschlägt.