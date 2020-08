Den Mangold putzen, die Blätter von den Stielen trennen und in Streifen schneiden. Die Spaghetti nach Packungsanleitung al dente kochen und die Mangoldstiele für die letzten drei bis vier Minuten mit in das Kochwasser geben. Nun die andere Hälfte der Zwiebel in Streifen schneiden und in einer heißen Pfanne anschwitzen. Mit etwas Essig ablöschen und die Mangoldblätter darin andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Abschließend alles zusammen anrichten und mit frischen Blau-

oder Heidelbeeren garnieren.