Gesünder als Butter? – Margarine im Test

Margarine ist die pflanzliche Alternative und hat in Konkurrenz zur Butter einen klaren Vorteil: „Sie enthält für die Gesundheit vorteilhaftere Fette und ist meist viel preiswerter“, so Dr. Jochen Wettach, Projektleiter des Tests. Zwar entstehen bei der Fett-Raffination Schadstoffe, doch sind diese bei den meisten getesteten Margarinen nur in geringen Mengen enthalten.



Alle 19 geprüften Margarinen sind Vollfettmargarinen oder Streichfette und eignen sich zum Braten. Als Brotaufstrich eignen sich nicht alle geprüften Margarinen, da einige von ihnen etwas käsig riechen und im Mund leicht kleben.