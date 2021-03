Lammlachs in Scheiben sowie Ingwer in feine Stifte schneiden und zugeben. Kreuzkümmel, Kardamom, Chiliflocken, etwas Olivenöl zufügen, gut vermengen und leicht marinieren lassen (zwei bis drei Stunden). Danach in heißer Pfanne kurz anbraten, geschälten Knoblauch in feine Blättchen geschnitten sowie Röllchen von Frühlingszwiebeln zugeben, mit Lammfond angießen, mit etwas Mehl abbinden.



Gesäuberte Aubergine längs halbieren und in Halbmonde schneiden, Minipaprika vierteln und entkernen und beides in heißem Olivenöl angehen lassen. Gerebelten Zitronenthymian zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen, als Bett auf flachem Teller anrichten. Lammscheiben mit Soße darauf geben.



Die zuvor auf Backpapier gelegten Speckscheiben im vorgeheizten Backofen bei 120 Grad 10 bis 12 Minuten kross werden lassen und als Garnitur mit anrichten. Mit Zitronenthymian garnieren. Als Beilage eignen sich Rosmarinkartoffeln.