Birnen-Rezepte herzhaft und süß

Zubereitung (25 Minuten, ohne Gar- und Wartezeiten)

Für den Teig etwa 300 Milliliter Wasser handwarm erwärmen und darin die Hefe zusammen

mit einer Prise Zucker lösen. Den Grieß, einen Teil des Mehls, Olivenöl und Salz in eine

Schüssel geben und die Hefemischung darüber geben. Zu einem noch recht flüssigen Vorteig vermischen und an einem warmen Ort aktiv werden lassen, dabei quellen Mehl und Gries auch aus. Dann das übrige Mehl zugeben und zu einem kompakten Teig verkneten, der nicht mehr an den Händen klebt. Erneut an einen warmen Ort stellen und gehen lassen, bis sich das Volumen etwa verdoppelt hat.



In der Zwischenzeit den Mozzarella in Scheiben schneiden, die Birnen entkernen und in dünne Spalten schneiden. Einen Backstein (Pizzastein) im Backofen mit der Grillfunktion bei voller Hitze (220 bis 250 Grad) etwa 15 Minuten erhitzen. Den Teig dann portionieren und auf einem bemehlten Untergrund rund ausziehen, rundherum einen Rand entstehen lassen. Nuss-Nougat-Creme gleichmäßig auf dem Teig verstreichen. Tipp: Wenn man die Nuss-Nougat-Creme mit etwas Öl anrührt, lässt sie sich leichter verstreichen. Darauf Mozzarella und Birnen-Spalten verteilen.



Backen mit Backstein: Die Pizza mit Hilfe eines Teigschiebers direkt auf dem Backstein backen. Bitte vorsichtig sein: extreme Temperaturen! Das dauert nur wenige Minuten, also am besten beobachten. Je nach gewünschter Bräunung mit dem Schieber wieder entnehmen. Pizza darf und sollte auch einige sehr dunkle Stellen aufweisen, das ist aber Geschmackssache. Wenn man mehrere Pizzen backen möchte, den Backstein zwischendurch etwa 5 Minuten wieder aufheizen lassen.



Backen ohne Backstein: Den Teig in eine beschichtete Pfanne legen, einen Rand hochdrücken, mit Nuss-Nougat-Creme bestreichen und mit Mozzarella und Birnen belegen. Dann die Pfanne bei hoher Hitze auf den Herd stellen und den Boden Farbe nehmen lassen. Vorsichtig auf ein ausgelegtes Backblech umschichten. Bei 250 Grad Celsius Grillfunktion die Pizza nun fertigbacken, sodass auch der Rand knusprig wird, das dauert nur wenige Minuten.



Etwas Ahornsirup im dünnen Faden über die fertige Pizza geben und sofort servieren.