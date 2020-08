Zubereitung (circa 20 Minuten)

Die Maiskolben gegebenenfalls von den Blättern befreien und in ungesalzenem Wasser 15 Minuten lang kochen. Danach in wenig Öl in einer Pfanne (am besten einer Grillpfanne) rösten. Man kann die Maiskolben aber auch im Backofen oder auf dem Grill rösten.



Nebenbei das Cajun-Gewürz herstellen (man kann es für viele Gerichte verwenden, daher kann man auch eine größere Menge bevorraten.) Lorbeer, Zimtstange, Piment, Wacholder, Koriander und Fenchel in einer Pfanne trocken rösten. Dann in einem Mörser zusammen mit Salz zu einem groben Pulver zermahlen. Alle anderen pulverförmigen Gewürze zugeben, zuletzt gehackten Rosmarin und Thymian sowie Zitronenabrieb in die Mischung geben. Gut vermischen (etwa in einem Schraubglas).

Gegrillte Maiskolben zuerst mit Butter bestreichen, dann mit der Cajun-Gewürzmischung bestreuen.