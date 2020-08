Salat-Windbeutel

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Den Teig nun in eine Rührschüssel geben, kurz abkühlen lassen und mit der Küchenmaschine oder dem Handrührgerät nach und nach vier Eier unterkneten. Das geht am Anfang schwierig, dann immer besser, schließlich erhält der Teig eine cremige Konsistenz. Nun den geriebenen Käse unterrühren und, nach Geschmack, auch etwas Mohn. (Achtung: Kleine Kinder sollten keinen Mohn zu sich nehmen, dann einfach durch eine andere Saat ersetzen).



In großen „Haufen“ auf Backpapier platzieren – dazu einen Eisportionierer oder einfach zwei Esslöffel verwenden. Mit Mohn bestreuen und bei 200 Grad Celsius ohne Umluft etwa eine halbe Stunde backen. Dabei auf gar keinen Fall den Backofen öffnen, sonst fallen die Windbeutel zusammen! Fertig sind sie, wenn sie goldbraun und gut aufgegangen sind. Lieber etwas länger im Backofen lassen, als zu früh rausnehmen! In der Zwischenzeit 100 Gramm Blauschimmelkäse, Silberzwiebeln und die übrigen Zutaten in den Mixer geben und pürieren, bis ein sämiges Dressing entsteht. Abschmecken mit Zitrone, Salz, Pfeffer und Zucker.