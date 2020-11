Steirische Knoblauchsuppe

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Die Knoblauchknollen auf Salz für etwa 15 bis 20 Minuten bei 220 Grad Celsius im Backofen garen, bis die Schale braun geworden ist. Danach lässt sich das Innere ganz einfach aus den Zehen herausquetschen. Zunächst aber den Suppenansatz herstellen: Knollensellerie, Zwiebeln und gewürfelte Kartoffeln farblos in etwas Butter anschwitzen, mit Salz und einer Prise Zucker würzen und Lorbeer zugeben. Ablöschen mit Gemüsebrühe. Etwa 15 Minuten durchkochen lassen, bis das Gemüse weich ist.



Knoblauchknollen ausquetschen und zusammen mit etwas Muskatnuss in den Ansatz geben. Nun mit dem Pürierstab oder im Standmixer fein pürieren und durch ein Sieb geben. Etwas Zitronenschale in die Suppe reiben. Für die Bindung Eigelbe und Schlagsahne verquirlen und unter Rühren in die heiße Suppe geben. Nicht mehr kochen!



Vollkornbrotscheiben großzügig buttern und salzen, dann in fein geschnittenen Schnittlauch tunken und eine weitere Brotscheibe obendrauf legen. In mundgerechte Happen schneiden. Diese Zubereitung nennt man „Austernbrot“ – weil es klassisch als Brotbeilage zu frischen Austern gereicht wird. In vorgewärmten Suppentassen servieren, Austernbrot separat reichen.