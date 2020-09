Vegane Burger

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Für die Patty-Masse zunächst einen Teil der vorgegarten Tellerlinsen zusammen mit grob zerteilter Zwiebel, Knoblauch, Kreuzkümmel und Cayenne-Pfeffer pürieren, anschließend zu den nicht-pürierten Tellerlinsen geben und so viele Haferflocken zugeben, dass eine gut formbare Masse entsteht. Die Masse nun in vier etwa gleich große Portionen teilen und mit einer Burgerpresse (oder mit den Händen) in Form bringen, anschließend in einer Pfanne mit etwas Öl etwa vier Minuten von jeder Seite anbraten.



Gemüsezwiebel in feine Ringe hobeln und in einer heißen Pfanne mit etwas Öl, Salz und Pfeffer bei geringer Hitze schmoren. Von der Fleischtomate vier Scheiben zum Belegen abschneiden und übrige Tomate grob zerteilt in ein Mix-Gefäß geben. Hinzu kommen geräuchertes Paprikapulver, Sriracha (oder eine andere Chili-Sauce) und Kidneybohnen. Nun alles gut pürieren, die Konsistenz der Sauce kann über die Menge der Kidneybohnen gesteuert werden.