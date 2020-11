Bifteki mit Schafskäsecreme

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Für die Bifteki haselnussgroße Würfel vom Schafskäse schneiden. Hackfleisch würzen mit Oregano, Rosmarin, Knoblauch, Zitronenschale, Zimt, Meersalz und Pfeffer und gut durchkneten (erst dadurch entsteht eine Bindung!). In der nassen Hand flachdrücken, einen Schafskäsewürfel in der Mitte platzieren und vorsichtig verschließen. Mit feuchten Händen eine glatte Oberfläche bilden. Biftekis nochmal für eine halbe Stunde kühlstellen, danach in einer Pfanne von beiden Seiten heiß anbraten und auf ausgeschalteter bzw. auf niedriger Stufe eingestellter Herdplatte in der Pfanne garziehen lassen. Wer mag, kann Paprikaschoten mitrösten.



In der Zwischenzeit Schafskäse in der Küchenmaschine (oder mit dem Handrührgerät) glattrühren und schlagen. Zunächst sieht es aus, als ob dies nicht gelingen würde, denn erst wird die Masse trocken-körnig, um dann erst geschmeidig zu werden. Man muss also nur Geduld haben. Wenn die Masse cremig geworden ist, abschmecken mit Meersalz, Pfeffer, Knoblauch, Dill, Honig, Zitronenabrieb und Zwiebelpulver – oder nach eigenem Geschmack.



Für den Brotsalat das Fladenbrot (man kann auch jedes andere Weißbrot nehmen) in dünne Scheiben schneiden. Das gelingt am besten, wenn das Brot altbacken und etwas gummiartig ist – also noch nicht hart. Dann auf ein Backblech legen und fünf bis acht Minuten bei 200 Grad im Backofen rösten. In dieser Zeit ein einfaches Dressing herstellen aus Rotweinessig, Olivenöl, Zitronensaft, Knoblauch, Zwiebelpulver, Meersalz und Pfeffer. Tomate und Gurke grob würfeln, Blattpetersilie in ganzen Blättern zupfen und mit dem Dressing in eine Schüssel geben. Heißes Brot darin marinieren und direkt mit Bifteki und Schafskäse servieren.



καλή όρεξη (Kalí órexi) – guten Appetit!