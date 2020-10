Marios Bauernomelett

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Fetten Speck würfeln und entweder in einer beschichteten oder einer gut eingebratenen gusseisernen Pfanne auslassen. Vorgekochte Kartoffeln in grobe Würfel schneiden und in der Pfanne bräunen. Den durchwachsenen Speck würfeln und zugeben. Auch die Zwiebel würfeln und mit etwas Kümmel zugeben. Nun grob gewürfelte Gewürzgurken und Mixed Pickles hineingeben und kurz durchschwenken. In einer Schüssel beiseitestellen.



Die Eier verquirlen und mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen. Zusammen mit grob gehacktem Dill und Schnittlauch zum Inhalt der Pfanne geben und vermischen. Pfanne wieder erhitzen und etwas Butter hineingeben. Die Omelette-Masse in die Pfanne geben und bei geringer Hitze anstocken lassen.



Für die Garnitur aus einer Gewürzgurke einen Gurkenfächer herstellen. Hierzu dünne Streifen in die Gurke schneiden, wobei ein Ende unversehrt bleibt, um den Fächer zusammenzuhalten. Nun das Omelett vorsichtig vom Pfannenboden lösen und durch schräges Anstellen der Pfanne entweder hälftig oder zweifach zur Mitte hin falten. Wer sich das nicht zutraut: Man kann das Omelett auch ungefaltet langsam zu Ende garen. Zusammen mit dem Gurkenfächer servieren.



Ein Omelett darf und soll innen noch etwas cremig sein, wenn man frische Eier verwendet. Kinder, ältere Menschen und gesundheitlich beeinträchtigte Menschen sollten es aber vorsichtshalber nur gut durchgegart verzehren.