Marios Chicken Burger

Zunächst die Zwiebelmarmelade zubereiten: Dafür den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen. Mit Traubensaft und etwas Essig ablöschen, dann die Zwiebeln in Ringe geschnitten hineingeben. Mit Senf schärfen und mindestens eine halbe Stunde einköcheln lassen. Diese Marmelade kann man auch auf Vorrat herstellen. In Gläsern abgefüllt hält sie im Kühlschrank mehrere Wochen.



Die Knochen aus den Hähnchenkeulen herausschneiden. Dabei versuchen, die Fleischteile intakt zu halten. Die Haut kann und soll dranbleiben.



Aus Cayenne-Pfeffer, Currypulver, Paprikapulver, einem Esslöffel braunem Zucker, Zitronenabrieb und Salz eine Gewürzmischung zusammenstellen. Einen kleinen Teil der Gewürzmischung beiseitestellen.



Zum Rest das Pflanzenöl geben und gut verrühren. Darin das Hähnchenfleisch gründlich marinieren, bevor es langsam gebraten oder gegrillt wird.



Die übrige Gewürzmischung mit Mayonnaise, Meerrettich, Ketchup und dem Abrieb einer Orange verrühren.



Nebenbei die Milchbrötchen aufschneiden und auf der Schnittseite trocken anrösten. Danach mit der Sauce bestreichen. Mit der Zwiebelmarmelade und Rucola belegen, bevor die heißen Hähnchensteaks sowie die Oberteile der Milchbrötchen darauf kommen. Dazu passen Kartoffelchips, Pommes frites oder ein Salat.