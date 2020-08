Marios Pflaumen-Streusel-Fladen

Die Pflaumen entsteinen, nach Geschmack halbieren oder vierteln und erstmal beiseitestellen. 120 Milliliter Milch erwärmen (nicht über 40 Grad Celsius), 75 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker und eine Prise Salz zugeben und die Hefe darin auflösen. Kurz stehen lassen, dann mit 250 Gramm Mehl und einem Ei vermischen und gut verkneten. 30 Minuten, mit einem feuchten Tuch bedeckt, an einem warmen Ort gehen lassen.



Aus 50 Gramm Mehl, 100 Gramm Haferflocken, 50 Gramm Zucker, 100 Gramm Butter und etwas Zimt Streusel herstellen.



Aus 350 Milliliter Milch, 50 Gramm Zucker und dem Puddingpulver einen festen Pudding kochen. Anschließend mit einem Ei und etwas Zitronenabrieb aufschlagen. Den Hefeteig nochmal kurz wirken, auf Spannung bringen und ihn dann etwa fünf Minuten entspannen lassen.



In der Zwischenzeit die Pflaumen mit dem Tortenguss-Pulver vermischen, um beim Backen den austretenden Saft sofort zu binden. Den Hefeteig rund ausziehen, mit einer Gabel mehrfach einstechen und in eine beschichtete Pfanne legen. Den Pudding darauf verteilen. Die Pflaumen eng und dekorativ auf dem Pudding platzieren und die Streusel locker auf dem Fladen verteilen. Die Pfanne etwa zwei Minuten bei hoher Hitze auf den Herd stellen, danach den Fladen auf ein Backblech geben. In den auf 210 Grad Celsius vorgeheizten Backofen schieben, Temperatur aber sofort auf 160 Grad Celsius reduzieren und so für etwa zehn Minuten backen, bis die Streusel schön goldbraun geworden sind. Mit Rosmarinnadeln garnieren und im Ganzen servieren. Wer mag, kann Puderzucker und Schlagsahne dazunehmen.