Herzhafte und süße Waffeln

Zubereitung (20 Minuten, ohne Gar- und Kühlzeiten)

Zuerst (am besten am Vortag) die Ganache vorbereiten: Sahne kurz aufkochen lassen, vom Herd nehmen und gehackte Schokolade einrühren, salzen und Limettenabrieb zugeben. Verrühren, bis sich die Schokolade komplett aufgelöst hat. In eine Schlagschüssel umfüllen und komplett abkühlen lassen. Kühle Zimmertemperatur reicht, ansonsten im Kühlschrank lagern und kurz vor der Weiterverarbeitung rausstellen. Die feste Masse nun mit dem Handrührgerät aufschlagen, bis eine feste Creme entstanden ist. Weiterhin auf Kühlung achten.



Für die Waffeln die Milch mit der Butter erwärmen, ein Prise Zucker sowie Hefe zugeben. Mehl, Zucker, Eier, eine Prise Salz, Vanillemark und Zitronenabrieb mit dieser Hefemilch vermischen zu einem glatten Teig verrühren. Diesen Teig abgedeckt an einem warmen Ort etwa eine halbe Stunde gehen lassen. Waffeln kurz vor dem Servieren im Waffeleisen backen und mit Puderzucker abstäuben.



Die Erdbeeren waschen, putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Marinieren mit wenig Puderzucker und etwas Limettensaft.



Waffeln noch warm mit den Erdbeeren und Schokoladenganache servieren.