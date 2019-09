Zubereitung

Von den entsteinten und grob gewürfelten Pfirsichen ein Kilogramm abwiegen. Alle Zutaten zusammen in einen Standmixer (besser noch in einen Hochleistungsmixer) geben und fein pürieren. In einen Kochtopf umfüllen, zum Kochen bringen und sprudelnd circa vier Minuten kochen lassen. Ständig umrühren, da die Marmelade leicht anbrennt. Dabei den eventuell entstehenden Schaum mit einer Schaumkelle immer wieder abschöpfen, bis die Fruchtmasse klar ist. In die vorbereiteten Gläser füllen, sofort verschließen. Die Marmelade ist ohne Farb- und Geschmacksverlust zwölf Monate haltbar.