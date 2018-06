Fluffige Marshmallows

Blattgelatine einzeln in Wasser einweichen. Puderzucker in die Schüssel der Küchenmaschine sieben. Form (ca. 20 x 25 cm) mit Öl ausstreichen und mit Puderzucker-Speisestärke-Gemisch großzügig ausstäuben. 150 Milliliter Wasser in einen kleinen Topf geben, ausgedrückte Gelatine hinzufügen und alles aufkochen. Kurz kochen lassen und sofort unter Rühren zum Puderzucker geben. Die Küchenmaschine nun auf höchste Stufe stellen und die Masse für circa 10 Minuten schaumig schlagen. Der Zucker sollte sein Volumen verdoppeln und wie beim Eischnee Spitzen ziehen. Sofort in die vorbereitete Form geben und glattziehen. Nun für mindestens eine Stunde kühl stellen und trocknen lassen.



Vor der Weiterverarbeitung die Arbeitsfläche erneut mit dem Zucker-Stärke-Gemisch bestreuen, die Marshmallow-Platte aus der Form stürzen und mit einem eingeölten Messer in Streifen, Quadrate oder Rauten schneiden. Marshmallows in gut schließender Blechdosen aufbewahren, zwischen jede Lage ein Stück Backpapier legen und Marshmallows gut mit der Zucker-Stärke-Mischung bestäuben.



Tipp: Die Form mit Öl auspinseln, eine Lage Frischhaltefolie einlegen. Diese wiederum mit Öl auspinseln, großzügig mit der Puderzucker-Stärke-Mischung ausstäuben und dann erst die Masse einstreichen. So kommt sie garantiert wieder aus der Form.