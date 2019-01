Vom Rhabarber die Fäden abziehen, in schräge Stücke zerteilen und in Johannisbeersaft mit Cranberrysirup, etwas Orangen- und Zitronenschale, der Zimtstange und aufgeschlitzten Vanilleschoten aufkochen. Ziehen lassen, bis der Rhabarber gar ist. Geröstete Sojakerne in heißer Pfanne mit braunem Zucker und Vanillezucker karamellisieren lassen, auf ein Arbeitsbrett geben und zu Krokant zerstoßen.