Massentourismus im digitalen Zeitalter

"Airbnb" und "Couchsurfing"-Apps sind ein gutes Geschäft für die Anbieter von Wohnraum, allerdings ein schlechtes für die Bewohner der Städte und die Hotelbranche. Während sich klassische Hotels gegen diese stark wachsende Konkurrenz durchsetzen müssen, leiden Wohnungssuchende besonders darunter: Für sie wird das Angebot an Wohnraum knapp, die Preise schnellen in die Höhe. Amsterdam und Berlin beispielweise arbeiten daran, "Airbnb" zu regulieren. Für einen fairen Wettbewerb sollen dieselben Steuern und Regularien gelten wie für Hotels. Die kroatische Stadt Dubrovnik arbeitet zum Beispiel an einer App, die den Reisenden anzeigt, wo im Moment mehr, und wo weniger los ist. Das soll zu einer besseren Verteilung der Touristen in der Stadt führen.