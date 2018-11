Matjessalat mediterran

Matjesfilet in Streifen schneiden. Olivenöl in eine Schüssel geben, mit Zitronensaft gut verrühren. Sardellen, Kapern und Dillspitzen hacken und mit etwas Honig mit einrühren. Streifen von gelber Paprika, Zucchini, Schalotten, Radieschen und Scheiben von schwarzen Oliven untermengen und in der Marinade etwas ziehen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.



Zum Schluss Matjesstreifen mit unterheben (sollte rund zwei Stunden einziehen). Tiefe Teller mit Rucolablättern auslegen, Salat darauf anhäufeln, das Ganze mit Radieschenröschen und Dillsträußchen garnieren.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.