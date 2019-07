Matjessalat mit Schnippelbohnen

Breite Bohnen in sprudelndem, leicht gesalzenem Wasser auf den Biss kochen, kalt ablaufen lassen und gut abtropfen lassen. In kleine, schräge Stücke schnippeln.



Mittelscharfen Senf mit Gemüsebrühe (oder Fischfond) verrühren. Speckwürfel in etwas Brühe auslassen und hinzugeben. Obstessig, Olivenöl, gehackte Petersilie, Schnittlauchröllchen einrühren, mit wenig Salz und Pfeffer würzen.



Matjesfilets in grobe Streifen schneiden, Schnippelbohnen hinzufügen. Frühlingszwiebeln in Röllchen und Tomaten in Ecken schneiden, unterheben. Speck-Senfmarinade darübergeben, gut vermengen, etwas einziehen lassen.



Kartoffeln kalt abschrubben und längs halbieren. Mit Olivenöl einpinseln, auf ein Vulkansalzbett mit Rosmarinnadeln setzen, im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad garen und anschließend servieren. Matjessalat in tiefem Teller anrichten und mit Ringen von roter Frühlingszwiebel bestreuen.