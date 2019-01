Maultaschensuppe und abgeschmolzene Maultaschen

Maultaschen in Streifen schneiden und in Gemüsebrühe erhitzen. Mit Schaumkelle herausnehmen und gut abtropfen lassen. In heißer Pfanne mit etwas Öl anbräunen. Zwiebelwürfel in Kräuterbutter angehen lassen, zu den Maultaschen geben, gut vermengen und mit etwas Salz und Pfeffer nachwürzen. In tiefen Tellern anrichten und mit Schnittlauchröllchen bestreuen.