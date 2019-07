Bei Hochrisiko-Patienten kann sich die Krankheit sehr schnell verschlimmern, Patienten können innerhalb weniger Monate eine Leukämie entwickeln. Das Ziel einer Behandlung ist daher die Heilung der Erkrankung. Doch die ist nur durch eine Stammzellentransplantation möglich. Diese kommt bei Patienten bis 70 Jahren infrage. Der Großteil der Patienten ist allerdings älter, weswegen die Patienten mit Medikamenten und Transfusionen behandelt werden. Heilung ist dabei aber nicht möglich.



Niedrigrisiko-MDS-Patienten haben einen relativ gutartigen Verlauf. Das Ziel der Behandlung ist in diesen Fällen vor allem, die Lebensqualität zu verbessern. Medikamente und Transfusionen lindern die Symptome, verändern aber nicht den Verlauf der Krankheit. Außerdem kann es durch die häufigen Transfusionen zu einer Eisenüberladung kommen. Diese kann unter anderem zu lebensbedrohlichen Herzproblemen und weiterer Infektneigung führen, denn das überschüssige Eisen kann im Körper nicht abgebaut werden und lagert sich in den Organen wie dem Herzen ab. Zudem benötigen viele Bakterien Eisen – sie profitieren so von der Ablagerung im Körper.