Medaillons von Hähnchenbrust

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Hähnchenbrustfilet in Medaillons schneiden. Frisch gehackten Ingwer, Orangenabrieb, Currypulver und Olivenöl gut vermengen, mit dem Pinsel die Medaillons damit einstreichen. Mit Maismehl mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in Kokosraspeln wenden und in heißem Olivenöl beidseitig goldgelb ausbacken.



Olivenöl, Vanillepaste, Orangensaft und Limettensaft verrühren. Orangenfilets und Ringe von der Chilischote zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Pflücksalat auf flachem Teller anhäufen, mit Marinade und Orangenfilets überziehen, die Hähnchenmedaillons mit anlegen, mit Minzekrönchen garnieren.