Mediterrane Kräuter

"Lorbeer bildet im Mittelmeer-Raum regelrechte Wälder und war neben der Olive eine der ältesten Nutzpflanzen in der Kultur der Minoer auf Kreta vor weit über 4000 Jahren, sprich der ältesten Hochkultur auf europäischem Boden," so Elmar Mai. Da Lorbeer kleine Bäumchen bilden kann, die milde Winter draußen gut überstehen, ist es eine ideale Kübelpflanze von der sowohl Blätter als auch Früchte in der Küche als „Gewürzlorbeer“ Verwendung finden. Vor allem in Fleischspeisen oder Eintöpfen darf Lorbeer nicht fehlen. Lorbeer freut sich über einen mineralischen Boden, dem etwas Ton beigemischt ist. Dieser sollte etwas durchlässig sein und trotzdem Feuchtigkeit speichern können. Lorbeer lässt sich ohne Schwierigkeiten in Form schneiden. "Das Schnittgut liefert genug Gewürz für alle Freunde und Bekannte," so der Gartenexperte.

