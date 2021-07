Mediterrane Sommergerichte

Auberginen in circa einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Aiwar mit Zitronensaft und gemahlenem Ingwer verrühren. Auberginenscheiben mit der Mischung bestreichen, mit einer Scheibe Parmaschinken belegen, Salbeistreifen darauf verteilen und mit einer Käsescheibe abdecken. Die zweite Auberginenscheibe darauflegen und etwas andrücken. Mehlieren, durchs aufgeschlagene Ei ziehen, in Cornflakes wenden, in heißem Olivenöl beidseitig ausbraten und auf einem flachen Teller anrichten.



Frühlingszwiebelröllchen und Tomatenwürfel kurz in heißem Olivenöl kurz schwenken, mit Salz und Pfeffer würzen, über die Auberginenmedaillons verteilen und mit Chiliflocken bestreuen. Tipp: bei großer Hitze mit Minzestreifen verfeinern.



Dieses Gericht ist glutenfrei.