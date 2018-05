Mediterranes Flair für den Garten

Drillingsblumen (auch Bougainvilleen genannt) sind Kletterpflanzen und werden in ihrer Heimat bis zu 20 Meter hoch. Es kann passieren, dass frisch gekaufte Drillingsblumen gleich Blüten und Blätter abwerfen. Sie mögen eigentlich keine Standortwechsel, gewöhnen sich aber dann rasch an ihre neue Umgebung. Nach der meist üppigen Frühjahrsblüte tritt eine circa vierwöchige Pause ein. Man sollte die neuen Triebspitzen in dieser Zeit um die Hälfte abschneiden und die Wurzeln etwas trockener halten. Sobald die neuen Blüten erscheinen, reichlich gießen. So ist Blütenreichtum bis in den Herbst hinein garantiert. Im Herbst schneiden; das regt neue Triebe an. So hat man im nächsten Jahr wieder viele Blüten. Drillingsblumen vertragen keinen Frost, sollten bei etwa zehn Grad überwintern.