Meerrettich-Apfelsuppe mit Rauchforellenklößchen

In Würfel geschnittene Rauchforelle mit den Brötchen, Dill, Zwiebeln und Petersilie vermengen und die Eier darüber schlagen. Danach den Sauerrahm zugeben, alles gut durcharbeiten, mit Salz und Pfeffer abschmecken, daraus kleine Klößchen formen. In heißer Brühe, stets auf dem Siedepunkt, die Klößchen acht bis zehn Minuten garen. Abschließend die Suppe in Tellern anrichten, Klößchen einlegen und mit Schnittlauchröllchen verfeinern. Guten Appetit!