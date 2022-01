Mehr zu "Volle Kanne"

"Ich bin zum Backen und Kochen geboren", sagt Cynthia Barcomi. Die in Berlin lebende Amerikanerin überzeugte schon im Kindergarten mit ihren Backkünsten - kein Wunder, wenn man wie Cynthia Barcomi bereits mit drei Jahren seine Lieblingsrezepte auswendig aufsagen kann. Auch ein Studium der Philosophie und Theaterwissenschaft konnte sie nicht davon abhalten, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen: 1994 eröffnete sie in Berlin Kreuzberg ihr erstes Café, drei Jahre später folgte ein weiteres in Berlin Mitte. Beide Läden sind Anlaufstellen für alle, die einen echten New York Cheesecake oder saftige Blueberry Muffins schätzen.



In ihren Rezepten spiegelt sich ihre Kindheit in den USA wider, aber auch ihre jüdischen und italienischen Wurzeln fließen darin ein - sogar ein Schuss deutscher Küchentradition findet sich in ihnen. Die erfolgreiche Geschäftsfrau hat inzwischen mehrere Bücher veröffentlicht, in Fernsehshows ist sie mit ihrer Expertise gern gesehener Gast.

Bildquelle: Cynthia Barcomi