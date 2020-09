Mein Kampf gegen die Leukämie

Die Symptome einer AML kommen meist plötzlich und können schon innerhalb kurzer Zeit so eskalieren, dass ein lebensbedrohlicher Zustand droht. Manchmal kommt es innerhalb von Tagen zur Ausbreitung der sich rasant vermehrenden Blasten im Körper, die die anderen Organe regelrecht vergiften und vor allem das Immunsystem außer Gefecht setzen. Infolgedessen kann es sehr schnell zu schweren Infektionen und Fieber kommen, was mit der schlagartigen Verminderung der weißen Blutkörperchen zusammenhängt. Oft bricht die ganze Blutbildung zusammen und es kommt durch die Reduzierung der roten Blutkörperchen zur Blutarmut und zu schweren Blutgerinnungsstörungen aufgrund eines Thrombozytenmangels.



Letzterer verursacht verschiedene Arten von Blutungen: Nasenbluten, unstillbare Blutungen infolge von Verletzungen, verlängerte Menstruationsblutungen, Blutungen im Gewebe in Form blauer Flecken sowie kleine, punktförmige Hautblutungen. Sehr häufige Anzeichen sind auch Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit, weil sich Organe wie Milz und Leber durch den Blastenbefall krankhaft verändern. Die weißen Blutkörperchen können sowohl stark vermindert sein (Leukopenie), aber manchmal durch die ungebremste Überproduktion lymphatischer Blasten auch extrem erhöht (Leukozytose). Häufig kommt es auch zu geschwollenen Lymphknoten am Hals, in den Achselhöhlen oder im Leistenbereich. Auch Knochen- und Gelenkschmerzen können auftreten, wenn die Blasten die Knochen befallen. In manchen Fällen verspüren Betroffene keine Beschwerden und die Leukämie wird erst aufgrund eines veränderten Blutbildes entdeckt (bspw. bei Routinekontrollen).