Vielseitige Melone

Zubereitung (circa 25 Minuten)

Geschälte Melonen vom Kernhaus befreien, in Würfel zerteilen und in Öl ringsum anbraten. Die gekochten Süßkartoffelwürfel und die gekochten Kaviarlinsen zugeben, mit Lammfond aufgießen und kurz bissfest garen. Mit Kumin, Kardamom und Thymian verfeinern, mit Salz und Pfeffer dezent würzen. Kalbsbrät mit Minze vermengen. Lamm-Medaillons mit dem Handballen leicht andrücken, dezent mit Salz und Pfeffer würzen, in Öl beidseitig anbraten. Auf einer Seite die Minzhaube auftragen, im Backofen nur mit Oberhitze fertig auf den Punkt (bzw. rosa Kern) garen. Medaillons auf Ragout auflegen, mit Thymianzweigen ausgarnieren.