Mettpflanzerl auf Karotten-Kartoffelpüree

Kartoffeln und Karotten schälen, in Stücke schneiden und in etwas Gemüsebrühe weich kochen. Abschütten und durch die Kartoffelpresse drücken. Sauerrahm unterziehen, mit Vanillesalz und Pfeffer würzen. In der Mitte eines Tellers als Sockel anrichten, Mettpflanzerl daraufsetzen, Mangold außenherum mitanrichten.