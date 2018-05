Micro-Needling

Das kosmetische Needling wird in Kosmetikstudios angeboten und hat das Ziel eines „Anti-Aging“-Effektes. Das heißt, es sollen Falten reduziert werden und die Haut soll praller, jünger und frischer wirken. Zum Einsatz kommt ein sogenannter Needling-Pen, also eine Art Stift, auf dem die Nadeln sitzen, vibrieren und dabei in die Haut eindringen. Die Nadeln dringen beim kosmetischen Needling aber nur in die Hautoberfläche, in der abgestorbene und verhornte Zellen liegen, ein und sind maximal 0,5 Millimeter lang. Dadurch wird die Basalzellschicht, in der auch die Blutgefäße liegen, nicht verletzt.