Miesmuscheln

Muscheln gut waschen und bereits geöffnete aussortieren. Für die rheinländische Variante das Gemüse in feine Streifen (Julienne) schneiden. Gemüse und Gewürze in Olivenöl anschwitzen, mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Dann mit Weißwein ablöschen und mit zwei Nelken, Piment und frischen Lorbeerblättern würzen. Zitronensaft zugeben. Bei geschlossenem Deckel in einem großen Topf einige Minuten köcheln lassen.