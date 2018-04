Mikrochirurgie gegen Lymphödeme

Im Endstadium eines Lymphödems kann es zur sogenannten Elephantiasis kommen. Quelle: imago/Imagebroker

Wenn Patienten über mehrere Jahre keine sichtbaren Erfolge mehr mit den konservativen Behandlungsmöglichkeiten erzielen, kann eine Lymphknotentransplantation in Betracht gezogen werden. Dieses Verfahren wird erst seit etwa zehn Jahren von Mikrochirurgen angewendet. Dabei werden gesunde Lymphknoten entnommen und in den Bereich, in dem die Stauung auftritt, verpflanzt. Der Hals- und Kinnbereich eignet sich besonders als Entnahmestelle, weil hier viele und qualitativ hochwertige Lymphknoten sitzen. Die übrig gebliebenen Lymphknoten können die Arbeit des entfernten Gewebes kompensieren. Dadurch ist das Risiko eines zusätzlichen Lymphödems, ausgelöst durch die Entnahme der gesunden Lymphknoten im Rahmen der Operation, verhältnismäßig gering. Zunächst wird die Entnahmestelle freigelegt, die Lymphknoten werden aber noch nicht entfernt. Erst wenn die Empfängersteller, z.B. am Unterschenkel präpariert wurde, werden die Lymphknoten in einem sogenannten Gewebeblock entnommen und an die Empfängerstelle verpflanzt. Das Gewebe wird mikrovaskulär angeschlossen, das bedeutet, der Gewebeblock wird mit einem Zufluss durch die Schlagader und einem Abfluss durch eine Vene verbunden. Die Lymphknoten finden dann von sich aus Anschluss an das umliegende Gewebe. Dadurch wird eine neue Lymphstraße geschaffen, die die Stauung umgeht. Die Lymphflüssigkeit kann so wieder abtransportiert werden. Beim Anschluss der Gefäße verwenden die Operateure sehr filigranes OP-Werkzeug, zum Beispiel Nadeln und Fäden, die dünner sind als menschliche Haare. Um die Anschlüsse so gut wie möglich sichtbar zu machen, verwenden die Ärzte, neben ihren Lupenbrillen, ein Mikroskop, das die Gefäße bis zu zehnfach vergrößert darstellt.