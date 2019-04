Mikroplastik als unsichtbare Gefahr

Die negativen Auswirkungen von Plastikmüll sind am besten in den Meeren erforscht. Dort landet es im Verdauungstrakt von Meerestieren. Angefangen bei Walen bis hin zu Kleinlebewesen wie Krill, führt es zu Verdauungsproblemen oder gar zum Tod. In den Körpern von Landtieren wurde Mikro- und Nanoplastik selbst in der Lymphe, im Blut oder in der Leber gefunden. „Die aktuellen Folgen sind unabsehbar“, so Mai, denn die Forschung stehe noch ganz am Anfang und es gebe noch viele offene Fragen. Trotzdem warnen Fachleute eindringlich davor, dass Nanoplastik durchaus schädlich ist.