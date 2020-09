Was tun, wenn der Arbeitgeber den Mindestlohn nicht zahlt?

Klagen: Ob sich eine Klage lohnt, ist eine Abwägung der Interessen. „Jeder muss für sich entscheiden, ob er ‚Ungerechtigkeiten‘ oder die Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten hinnehmen möchte. Und er muss für sich bewerten, ob ein Risiko besteht, seinen Job zu verlieren, und er das riskieren möchte. In jedem Fall ist das Risiko geringer, wenn das Arbeitsverhältnis seinem Ende zustrebt, beispielsweise weil man gekündigt worden ist. Dann kann man risikoloser seine Rechte einfordern“, so Burgmer. Er empfiehlt: „Am besten spricht man den Arbeitgeber an. Vielfach wissen diese wenig über die Rechtslage. Erst wenn sich dieser weigert, sollte man einen Fachanwalt oder seine Gewerkschaft aufsuchen und um Rat fragen.“