Sommerliche Mini-Pies im Glas

Das Obst vorbereiten: Pfirsiche oder Nektarinen blanchieren, schälen und klein schneiden. Beeren waschen und trocknen. Alles mit Mehl und Zucker vermengen und gleichmäßig in die Gläser verteilen. Den gekühlten Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche drei bis vier Millimeter dünn ausrollen und gleichmäßig in Streifen schneiden oder mit einem passenden Ausstecher oder einem Glas ausstechen. Mit den Streifen ein Gitter über der Füllung flechten oder ein Muster in den ausgestochenen Teig-Kreis schlitzen, damit der Dampf beim Backen entweichen kann. Den Teig-Deckel auf das Obst im Glas legen. 15 Minuten in der Mitte des Ofens backen. Dann die Ofentemperatur auf 200 Grad reduzieren und weitere acht bis neun Minuten backen, bis der Pie goldbraun ist.