Minitortilla mit Pfifferlingen

Kartoffeln schälen, säubern und in Scheiben schneiden. Pfifferlinge mit Pinsel säubern, kurz kalt abbrausen, gut abtropfen lassen. Große Pilze halbieren, Frühlingszwiebel in Röllchen schneiden, Kartoffelscheiben in heißem Olivenöl angehen lassen. Pfifferlinge in heißem Olivenöl kurz anschwenken, zu den Kartoffeln geben, mit anschwenken, rote Zwiebelwürfel und die Röllchen von Frühlingszwiebeln zufügen.