Astronaut Matthias Maurer fliegt in vier Wochen zur ISS. Für den deutschen Forscher wird es die weiteste Reise seines Lebens. Aber was steckt eigentlich hinter dieser Mission ins All?

5 min 5 min 01.10.2021 01.10.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.10.2023 Video herunterladen